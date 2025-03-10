Позитивный настрой на рынке ОФЗ сохранится - инвестбанк "Синара"

Позитивный настрой на рынке ОФЗ сохранится на текущей неделе, но рост котировок, вероятно, замедлится, говорится в обзоре инвестиционного банк "Синара".

"Рынок госдолга по итогам недели показал весьма заметный рост, - отмечает аналитик Александр Афонин. - Доходности ОФЗ опустились в среднем на 80 б. п., причем в короткой части изменений почти не зафиксировано: здесь бумаги держатся на уровне 19,0-20,5% годовых, а вот на среднем и длинном участках доходности снизились до 14,4-15,5% годовых. Рассчитываемый Мосбиржей индекс государственных облигаций RGBI за неделю поднялся более чем на 3%, перешагнув отметку в 111 пунктов".

Эксперт считает, что позитивный настрой на рынке сохранится, однако рост котировок, вероятно, замедлится. Ключевыми событиями, как обычно, станут аукционы Минфина и ожидаемая в среду публикация данных по недельной и месячной инфляции.

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