Ставка ЦБ РФ может остаться на уровне 21% в марте 2025г - "АКБФ"

Ключевая ставка Банка России в базовом сценарии останется на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта 2025 года, возможен ее подъем до 23-25% годовых во втором-третьем кварталах текущего года, считает аналитик "АКБФ" Александр Осин.

"Отмечаем возобновившееся в последние недели ускорение прироста потребительской инфляции в РФ. ЦБ прогнозирует ее подъем до 10,6% к концу текущего месяца, - указывает эксперт. - Принимая во внимание последние комментарии руководства Банка России, в условиях представляющейся сравнительно низкой монетизации экономики РФ и на фоне сформированного значительного ужесточения кредитно-бюджетных условий по-прежнему рассматриваем в качестве справедливого оценочный уровень индекса потребительских цен (ИПЦ РФ) на середину 2025 года на уровне 16-19%".

С учетом обозначенного прогноза возможного или вероятного ускорения инфляции относительно текущих уровней, и принимая во внимание наметившуюся в последние недели осторожность в оценках Банка России в отношении перспектив ужесточения кредитной политики, Осин по-прежнему ожидает роста ключевой ставки до 23-25% во II-III кварталах 2025 года.

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