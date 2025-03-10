Рубль может продолжить движение около 12-12,25 руб. за юань в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом может продолжить движение вблизи уровней 12-12,25 руб. за юань в ближайшие дни, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в обзоре, что в ближайшие дни в Китае может быть объявлено о дополнительных мерах стимулирования экономики. Если же этого не произойдет, цены на нефть марки Brent рискуют уйти в сторону $69 за баррель, полагают они.

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