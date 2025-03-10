Курс рубля продолжит "дрейф" к нижней границе диапазона 12-12,5 руб./юань на этой неделе - ПСБ

Курс рубля продолжит "дрейф" к нижней границе диапазона 12-12,5 руб./юань на этой неделе, полагает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"В минувшую пятницу курсовая волатильность резко выросла, на фоне смещения новостного геополитического фона в умеренно-негативную тональность, что резко прервало тренд к укреплению рубля, - отмечает эксперт в комментарии. - Тем не менее, мы не считаем, что угрозы более жестких санкций и негативная риторика со стороны властей США будут стремительно нарастать, так как переговоры с Россией находятся в начальной фазе и наши власти проявляет готовность к переговорам. В начале текущей недели ждем возврат курсовых котировок в середину диапазона 12-12,5 руб. за юань и рассчитываем на возобновление постепенного дрейфа курса к его нижним границам".

В четверг ожидается выход оперативных данных по платежному балансу России за февраль - аналитик рассчитывает на более ранний старт подготовки экспортеров к крупным налоговым выплатам марта, что, при благоприятном новостном фоне, может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням.

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