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10 марта 2025 года 11:06
Курс рубля продолжит "дрейф" к нижней границе диапазона 12-12,5 руб./юань на этой неделе - ПСБ
Курс рубля продолжит "дрейф" к нижней границе диапазона 12-12,5 руб./юань на этой неделе, полагает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "В минувшую пятницу курсовая волатильность резко выросла, на фоне смещения новостного геополитического фона в умеренно-негативную тональность, что резко прервало тренд к укреплению рубля, - отмечает эксперт в комментарии. - Тем не менее, мы не считаем, что угрозы более жестких санкций и негативная риторика со стороны властей США будут стремительно нарастать, так как переговоры с Россией находятся в начальной фазе и наши власти проявляет готовность к переговорам. В начале текущей недели ждем возврат курсовых котировок в середину диапазона 12-12,5 руб. за юань и рассчитываем на возобновление постепенного дрейфа курса к его нижним границам". В четверг ожидается выход оперативных данных по платежному балансу России за февраль - аналитик рассчитывает на более ранний старт подготовки экспортеров к крупным налоговым выплатам марта, что, при благоприятном новостном фоне, может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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