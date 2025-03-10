Индекс RGBI перейдет к консолидации в начале текущей недели - ПСБ

Индекс RGBI, скорее всего, перейдет к консолидации в начале текущей недели в ожидании новой порции геополитических новостей, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Прошедшая неделя оказалась кране успешной для гособлигаций - индекс RGBI показал рост на 3,5 пункта, достигнув максимумов с мая прошлого года (111 пункта), когда ключевая ставка еще находилась на уровне 16%, - напоминает эксперт. - Дальнейшая динамика индекса по-прежнему будет определяться геополитическим фоном. В начале недели ожидаем переход индекса RGBI к консолидации на ожиданиях результатов начала переговоров и потенциальных угроз ужесточения санкций со стороны США".

Однако аналитик банка сохраняет долгосрочный позитивный взгляд на долговой рынок с потенциалом доходности по длинным госбумагам на уровне 30%-33% на горизонте 12 месяцев.

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