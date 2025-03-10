Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 88-90 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 88-90 руб./$1, по паре рубль/евро - 96-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В пользу российского рубля остаются высокие ставки регулятора и жесткая ДКП, - пишет эксперт в комментарии. - Тем временем давление на его курс способно оказать присущее началу месяца традиционное снижение динамики продаж иностранной валюты со стороны экспортеров. В фокусе на мировом рынке - общая тональность геополитической риторики, а также итоги выступления Дональда Трампа. Дополнительное давление на американский доллар способна оказать свежая экономическая статистика, демонстрирующая охлаждение на рынке труда США, резко выросшее сокращение рабочих мест в феврале".

При этом оптимизма мировым позициям доллара, по мнению Тимошенко, могут добавить данные по расширению сферы услуг в США. Евро также под давлением от перспектив торговых пошлин. В центре внимания - решение ЕЦБ понизить ставки, а также публикация ухудшенных прогнозов по росту ВВП на 2025 и 2026 годы, отмечает эксперт.

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