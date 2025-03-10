Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 3200-3250п в начале текущей недели - ПСБ

Индекс Мосбиржи в целом может остаться в диапазоне 3200-3250 пунктов в начале текущей недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ждем, что в понедельник индекс Мосбиржи продолжит преимущественно проторговывать диапазон 3200-3250 пунктов, хотя и допускаем локальные "проколы" обеих границ. Рынок продолжает оставаться крайне чувствительным к геополитическим новостям и в начале недели перейдет к ожиданию анонсированных встреч представителей США с делегациями Украины и России", - пишет эксперт в материале банка.

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