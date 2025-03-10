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10 марта 2025 года 09:59
Боковик 3150-3260п по индексу Мосбиржи пока остается в силе - "Алор Брокер"
Боковик 3150-3260 пунктов по индексу Мосбиржи пока остается в силе, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Уже наработанный характер торгов продолжает сохраняться - рынок очень чутко, сильно и эмоционально реагирует на высказывания политических лидеров, но просадки быстро выкупаются, а в случае роста происходит такая же быстрая фиксация спекулятивной прибыли, - пишет эксперт в комментарии. - Не ждем, что что-то принципиально изменится в ближайшие дни. Пока ориентиром для спекулятивной торговли выступает диапазон 3150-3260 пунктов по индексу Мосбиржи". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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