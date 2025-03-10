Возможно продолжение консолидации на рынке акций РФ в начале недели - "Цифра брокер"

Возможно продолжение консолидации на российском фондовом рынке в начале текущей недели, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Поддержку фондовым индексам продолжит оказывать позитивная динамика на рынке облигаций, отмечают эксперты. Кроме того, указывают они, внимание инвесторов привлекут немногочисленные корпоративные отчеты по итогам 2024 года, которые будут иметь значение для оценки возможных дивидендных выплат.

Росстат в среду опубликует данные по индексу потребительских цен за февраль, которые могут придать импульс для более выраженной динамики фондовых индексов, говорится в комментарии инвесткомпании.

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