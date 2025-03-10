Курс рубля может остаться в диапазоне 12-12,35 руб. за юань в ближайшую неделю - БКС Экспресс

Курс валютной пары юань/рубль может остаться в диапазоне 12-12,35 руб. за юань в ближайшую неделю в отсутствие сильных драйверов для движения, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Рубль в пятницу укрепился против биржевого юаня - пара CNY/RUB закрылась по 12,13 руб. за юань, а в моменте был пролив и до 12,07 руб. за юань, констатирует аналитик.

"С минимумов февраля у 11,6 юань сделал запланированный технический отскок, на пике было за 12,35 руб. за юань или +6%. В качестве ориентира значилась динамическая линия сопротивления по локальным максимумам 2025 года, и в марте она должна была опуститься к 12,5 руб. за юань. Было относительно близко, и важно, что направление было задано верно. Вероятно, без сильных драйверов в ближайшую неделю курс застрянет в границах 12-12,35 руб. за юань", - пишет Зельцер в обзоре.

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