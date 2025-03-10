Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- торговый баланс и промышленное производство Германии в январе;

- совет директоров "Полюса" по итоговым дивидендам за 2024 год;

- повторное собрание акционеров "Диасофта" по дивидендам;

- квартальные результаты Oracle Corp.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.