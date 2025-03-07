Акции НОВАТЭКа привлекательны для покупки на среднесрочную перспективу - Freedom Finance Global

Акции "НОВАТЭКа" привлекательны для покупки на среднесрочную перспективу, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Котировки" НОВАТЭКа" на фоне общего снижения на российском фондовом рынке растут на 0,25% в преддверии запланированного на 11 марта заседания совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов за 2024 год, - отмечает эксперт в комментарии. - Исходя из суммы совокупных выплат за 2023 год в размере 78,59 руб. на акцию, мы полагаем, что на этот раз общий объем дивиденда за год будет повышен на 2,1-3%, до 79-81 руб. на акцию с доходностью в пределах 6,1-6,3%. Следовательно, за второе полугодие компания выплатит 43,5-45,5 руб. на каждую бумагу".

По мнению Мильчаковой, "НОВАТЭК", как одна из крупнейших энергетических компаний России, реализующая часть проектов в Арктике, потенциально может оказаться одним из первых кандидатов на частичную отмену санкций, что, впрочем, пока лежит в области спекуляций. "На данный момент бумаги корпорации выглядят недооцененными и у инвесторов есть хорошая возможность для покупки на среднесрочный период и для получения дивидендов. Наша целевая цена по акции "НОВАТЭКа" - 1300 руб.",- указывает стратег.

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