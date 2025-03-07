"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Sempra с прогнозной ценой $76,5

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $76,5 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

Потенциал роста составляет 10%.

"После выхода неудачного отчета за 4-й квартал 2024 года акции Sempra обвалились до уровней начала 2023 года, - отмечает эксперт. - Инвесторов расстроил пересмотр прогноза менеджмента компании на 2025 год в сторону заметного снижения из-за неблагоприятных решений регулятора в Калифорнии по тарифам для дочерних SDG&E и SoCalGas. При этом оптимистичные оценки долгосрочных темпов роста чистой прибыли на фоне расширения инвестпрограммы не смогли успокоить рынок. Мы пересмотрели модель оценки компании с учетом новой информации и на данный момент полагаем, что акции Sempra обладают лишь ограниченным потенциалом роста".

Sempra - диверсифицированный коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом э/э и газа в штатах Калифорния и Техас.

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