Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5650-5820пп в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5650-5820 пунктов на торгах в пятницу при высокой волатильности котировок, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Фьючерсы на основные индексы американских акций демонстрируют боковую динамику, - отмечает эксперт в комментарии. - Технологический сектор может получить поддержку от сильной отчетности Broadcom, но эффект от публикуемых данных по рынку труда скорее окажется негативным. В начале сессии будут наблюдаться разнонаправленные движения, поэтому призываем участников торгов к осторожности. Прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5650-5820 пунктов".

С технической точки зрения бенчмарку важно завершить сессию выше 200-дневной скользящей средней, которая пролегает на отметке 5731 пункт, указывает Ободников.

"S&P 500 колеблется около 200-дневной скользящей средней и уровня 5700. Для развития восходящего импульса команде "быков" необходимо добиться, чтобы индекс широкого рынка завершил сессию выше вчерашнего максимума (5810 пунктов). Индикатор RSI по-прежнему сигнализирует о необходимости сохранять осторожность при торговых операциях, разворотные сигналы отсутствуют. Продолжение нисходящего тренда может привести к тесту области 5650 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

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