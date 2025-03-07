"Финам" открыл торговую идею: покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целью 455 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка "Санкт-Петербург" с целевой ценой 455 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,8%, стоп-приказ: 372 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что банк завершил 2024 год с рекордными результатами, отчитавшись по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль составила 50,8 млрд руб. (+7,3% (г/г)); чистый процентный доход подскочил на 38,8% (г/г) до 70,6 млрд руб., выручка - на 26,5% (г/г) до 94,4 млрд руб.

"С технической точки зрения котировки пробили уровень сопротивления и закрепились выше него. Также цена пробила консолидацию, начавшуюся 26 февраля. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 372 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,65", - указывают в "Финаме".

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