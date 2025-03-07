Котировки средне- и долгосрочных ОФЗ могут продолжить рост - Альфа-банк

Котировки среднесрочных и долгосрочных рублевых гособлигаций могут продолжить рост, несмотря на отсутствие фундаментальных оснований, считает аналитик Альфа-бнака Мария Радченко.

Позитивные эмоции долговых инвесторов, помимо надежд на быстрое урегулирование конфликта, поддерживают спекуляции об интересе к российскому фондовому рынку со стороны иностранных инвесторов, а также, что любопытно, ралли на рынке акций, отмечает эксперт.

"Есть мнение, что снижение потенциала роста на рынке акций в связи с существенным ростом индекса Мосбиржи за последние три месяца может способствовать смещению фокуса инвесторов с акций на облигации как более перспективный инструмент, - указывает Радченко в обзоре. - С учетом того что корпоративные облигации срочностью более двух лет на российском рынке практически отсутствуют, альтернатив ОФЗ нет, соответственно, фокус инвесторов будет прикован к ОФЗ (в основном к долгосрочным) как единственной возможности заработать на снижении доходности ОФЗ при переходе ЦБ РФ к снижению ключевой ставки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.