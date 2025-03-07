Вероятен рост предложения длинных ОФЗ от Минфина и сокращение флоатеров - Альфа-банк

Вероятен существенный рост предложения длинных рублевых гособлигаций на аукционах Минфина РФ и сокращение предложения флоатеров, считает аналитик Альфа-банка Мария Радченко.

"Амбициозный план по размещению ОФЗ в 2025 году (4,8 трлн руб. при погашении в размере 1,4 млрд руб.), насколько мы понимаем, будет проходить с опорой на локальных инвесторов", - отмечает эксперт.

Ранее ЦБ сообщал, что хотя на начало 2025 года объем ОФЗ на балансе банков составлял внушительные 15,8 трлн по номиналу (70% от общего объема ОФЗ в обращении), вложения в ОФЗ составили 7,9% от активов банковского сектора, что регулятор оценивает как "невысокий показатель" на фоне других стран.

"Мы видим в этом намек на то, что российские банки имеют возможности для увеличения вложений в ОФЗ. Судя по графику погашения ОФЗ, упор в размещениях будет сделан на длинные выпуски, объемы доступных остатков которых составляют порядка 1,5 трлн руб." - пишет аналитик в обзоре.

Также Радченко обращает внимание, что на данный момент доля флоатеров в общем объеме ОФЗ составляет порядка 50%, что Минфин ранее расценивал как высокий показатель. Ведомство планирует снизить долю флоатеров до 20-30%, что снижает шансы на повторение ситуации декабря прошлого года, когда для выполнения плана было размещено два флоатера по 1 трлн руб.

"Мы считаем важным учитывать "навес" предложения ОФЗ при принятии инвестиционных решений. Новинку от Минфина - доразмещение ОФЗ - также стоит принимать в расчет, так как исчерпание лимита по выпуску более не является защитным фактором, а Минфин может доразместить выпуск в любой момент", - указывает аналитик Альфа-банка в материале.

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