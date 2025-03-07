"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи и банка "Санкт-Петербург"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Московской биржи" и банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

"Несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты за IV квартал 2024 года, Мосбиржа заработала рекордную прибыль за год - 79,2 млрд руб. (+30% г/г). По нашим прогнозам, дивиденды составят 22,6 руб. на акцию. К текущей цене дивидендная доходность может составить 10,1%, - указывает эксперт. - Мы сохраняем позитивный взгляд на акции эмитента. Текущий мультипликатор P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2025 год составляет 7,4х против среднеисторического значения 10,7х".

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" за 2024 год достигла рекордных 50,8 млрд руб. (+7,3% г/г) благодаря росту чистых процентных доходов на 39% г/г, констатирует Шаров. "Банк - бенефициар высоких процентных ставок в экономике из-за структуры пассивов с высокой долей счетов до востребования. Результаты сильные, но ожидаемое снижение ставок в экономике в 2025 году может привести к сжатию процентной маржи и снижению чистых процентных доходов. Сохраняем позитивный взгляд - текущая оценка P/E 2024п 3,7х против среднеисторического значения 3,8х", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

Также Шаров отмечает, что с учетом высокого норматива достаточности и прибыли за 2024 год банк "Санкт-Петербург" может направить на выплату дивидендов 30 руб. на обыкновенную акцию, дивидендная доходность может составить 7,6%.

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