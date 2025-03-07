"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент опубликовал результаты финансовые результаты за 2024 год по МСФО: скорр. чистая прибыль составила 46,2 млрд руб. или 19,46 руб./акцию, что при выплате 50% даст дивидендную доходность 10%. Однако в пресс-релизе компания указала, что решение будет принято с учетом новых вводных, а именно санкций, введенных в январе, то есть выплата может быть ниже, отмечают эксперты.

"В целом мы видим, что уже в IV квартале компания показала результаты хуже и квартал к кварталу и год к году. Видимо, из-за того, что часть контрагентов снизили поставки через "Совкомфлот" в конце прошлого года в преддверии санкций. Мы сохраняем негативный взгляд на "Совкомфлот" и ждем слабые результаты в 2025 году из-за простоя части подсанкционного флота", - пишут аналитики в обзоре инвесткомпании.

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