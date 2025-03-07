Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 12-12,5 руб. за юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 12-12,5 руб. за юань на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"ЦБ РФ с пятницы незначительно повысит чистый ежедневный объем продажи валюты на рынке (с 5,6 до 5,9 млрд рублей). Новостной фон в краткосрочной перспективе, вероятно, останется умеренно позитивным. Также мы допускаем, что экспортеры (с учетом относительно крепких позиций рубля) могут начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта заблаговременно - в середине месяца, что (при благоприятном новостном фоне) может привести к новой волне укрепления рубля. В краткосрочной перспективе курс рубля, скорее всего, продолжит консолидацию вблизи текущих уровней", - пишет эксперт в комментарии.

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