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07 марта 2025 года 11:16
Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 12-12,5 руб. за юань в пятницу - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 12-12,5 руб. за юань на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "ЦБ РФ с пятницы незначительно повысит чистый ежедневный объем продажи валюты на рынке (с 5,6 до 5,9 млрд рублей). Новостной фон в краткосрочной перспективе, вероятно, останется умеренно позитивным. Также мы допускаем, что экспортеры (с учетом относительно крепких позиций рубля) могут начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта заблаговременно - в середине месяца, что (при благоприятном новостном фоне) может привести к новой волне укрепления рубля. В краткосрочной перспективе курс рубля, скорее всего, продолжит консолидацию вблизи текущих уровней", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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