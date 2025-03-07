"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Диасофта

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив акций "Диасофта", говорится в материале аналитиков телеграм-канала.

"С учетом слабых результатов эмитента за 9М24 финансового года (ф.г.) мы полагаем, что компания вряд ли сможет выполнить ранее озвученные цели по 2024 ф.г., так как исторически четвертый финансовый квартал (январь-март) слабее третьего", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.