"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для паев Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF с прогнозной стоимостью на уровне $95 за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Александра Потавина.

Цены на палладий в 2024 году демонстрировали слабую динамику, в начале 2025 года стоимость палладия находится в зоне среднесрочной поддержки, отмечает эксперт.

"Фундаментальный фактор, который определяет динамику цен на палладий - спрос на металл со стороны мировой автомобильной промышленности. Снижение спроса на палладий в автомобильной индустрии из-за перехода производителей на платину приводит к стагнации цен. А растущий интерес к электромобилям, которым не нужны катализаторы, приводит к сохранению невысокого спроса на палладий", - указывает Потавин в обзоре.

Aаberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF является единственным чисто палладиевым ETF на рынке США, торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвестиционная цель заключается в том, чтобы его акции отражали изменение цены палладия за вычетом расходов на деятельность фонда.

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