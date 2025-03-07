Цена акций Полюса может вырасти до 24000-25000 руб. - "Мои Инвестиции"

Котировки акций ПАО "Полюс" могут вырасти до 24000-25000 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Опубликованные производственные и финансовые результаты эмитента за второе полугодие 2024 года мы оцениваем как сильные. Акции "Полюса" торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12М в 5,1x, что почти на 30% ниже исторического уровня, генерируя доходность FCF в 12% на 2025 год, - указывают эксперты в комментарии. - Совет директоров компании 10 марта рассмотрит вопрос о финальных дивидендах за 2024 год, которые, по нашим оценкам, составят порядка 700 рублей на акцию, дивдоходность - 3,5%".

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