Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- парламентское собрание в Китае;

- торговый баланс Китая в феврале;

- производственные заказы Германии в январе;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- пересмотренный ВВП еврозоны в 4К24;

- ключевой отчет по рынку труда США за февраль;

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла;

- финансовые результаты "Совкомфлота" за 2024 год по МСФО.

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