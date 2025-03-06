ПСБ повысил прогнозную цену акций Мосбиржи до 291 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" до 291 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова.

"Эмитент представил результаты за 2024 год по МСФО. В целом отчетность неплохая. Компания умело наращивает комиссионные доходы и развивает маркетплейс при сохранении высокой маржинальности. Учитывая невысокие капзатраты, торговая площадка по итогам года может выплатить больше 50% от чистой прибыли в виде дивидендов. Мы ожидаем выплаты в 22,5-24,5 руб. на акцию (около 65-70% от прибыли) с дивдоходностью в 10-11%, - пишет эксперт. - На фоне повышенной торговой активности в связи с геополитическими ожиданиями прогнозируем более сильные результаты Мосбиржи в начале текущего года. Считаем бумаги привлекательной среднесрочной инвестицией".

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