Альфа-банк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Юнипро" и сохраняет целевую цену на уровне 2,6 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Юнипро" опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за 2ПГ и 2024 год и раскрыла планы по капитальным вложениям до 2031 года, предполагающим инвестирование 327 млрд руб. на модернизацию и строительство новых энергоблоков, - отмечают эксперты банка. - Анонсированная масштабная капитальная программа предполагает существенный рост капитальных затрат в среднесрочном периоде, что сокращает вероятность выплаты щедрых дивидендов. Столь масштабные планы существенно снижают инвестиционную привлекательность акций "Юнипро".

Аналитики Альфа-банка пока не видят триггеров, способных оправдать покупку акций после их падения 6 марта на 13,8%, и подтверждают рекомендацию "держать".

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