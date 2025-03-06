Высокий спрос на длинные ОФЗ с фиксированным купоном может сохраниться - "Т-Инвестиции"

Высокий спрос на длинные ОФЗ с фиксированным купоном может сохраниться, полагают аналитики "Т-Инвестиций" Сергей Колбанов и Кирилл Комаров.

За последние четыре аукциона совокупный спрос на ОФЗ с фиксированным купоном вырос до аномально высокого за последние годы уровня, превысив 1,3 трлн руб., констатируют эксперты. На последнем аукционе Минфин реализовал бумаги как раз с дальним сроком погашения.

"Аномально высокий спрос на такие бумаги говорит о том, что инвесторы уже начинают закладывать ожидания по смягчению политики ЦБ, - отмечают Колбанов и Комаров. - На наш взгляд, регулятор может приступить к снижению ключевой ставки уже во втором квартале 2025-го. При этом поступающий геополитический позитив подогревает ожидания еще более скорого перехода ЦБ к смягчению политики".

Если позитивные новости вокруг урегулирования конфликта продолжат поступать, то высокий спрос на длинные гособлигации с фиксированным купоном, пор мнению стратегов, может сохраниться - это отразится и на вторичном рынке в виде роста RGBI и постепенного снижения доходностей. Ведь инвесторы будут стремиться зафиксировать доходности, которые по-прежнему находятся на исторически высоких уровнях.

На этом фоне аналитики "Т-Инвестиций" рекомендуют начать пополнять портфели длинными ОФЗ с фиксированным купоном, такими как ОФЗ 26248, ОФЗ 26230 и ОФЗ 26247.

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