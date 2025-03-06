Мосбиржа может повысить дивиденд за 2024 год - Freedom Finance Global

"Московская биржа" может повысить дивиденд за 2024 год, полагает аналитик Freedom Finance Global

Наталья Мильчакова.

"Эмитент представил неоднозначные результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год, - отмечает эксперт в комментарии. - Операционные доходы компании за эти временные отрезки повысились на 1% и 38,6% г/г - до 34,27 млрд и 145,09 млрд руб. соответственно. При этом квартальный результат недотянул до консенсуса аналитиков".

Скорректированная EBITDA в 2024-м выросла на 29%, до 104,3 млрд руб., а в четвертом квартале снизилась на 11,6% г/г, до 23,2 млрд руб., подчеркивает аналитик. Чистая прибыль за год поднялась на 30,4%, до 79,3 млрд руб., а за четвертый квартал ухудшилась на 13,4% г/г, до 17,4 млрд руб. Свободный денежный поток за год составил 500,11 млрд руб. после отрицательного показателя за 2023-й.

"Дивидендная политика "Московской биржи" предполагает выплату акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2023 года на эти цели было направлено 65% чистой прибыли, а дивиденд на акцию составил 17,35 руб. Предполагаем, что за 2024 год компания выплатит акционерам от 65% до 80% чистой прибыли, или 22,8-28 руб. на бумагу", - пишет в комментарии аналитик.

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