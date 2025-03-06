S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5750-5920п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5750-5920 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Фьючерсы на основные американские индексы акций показывают смешанную динамику, - отмечает эксперт. - Торги на фондовых площадках АТР проходят в плюсе на фоне отсрочки введения части импортных тарифов для Мексики и Канады. Однако опасения по поводу неопределенности политики администрации Трампа сохраняются. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как негативный, так как поступившие вчера хорошие новости уже в целом отыграны. Прогнозируем повышенную волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5750-5920 пунктов ".

Аналитик указывает, что с технической точки зрения S&P 500 вновь нашел поддержку у 200-дневной скользящей средней. Отскок от нее становится более вероятным, но для развития восходящего импульса команде "быков" необходимо добиться, чтобы индекс широкого рынка завершил сессию выше 5865 пунктов, полагает Исмаилов.

"Индикатор RSI по-прежнему сигнализирует о необходимости проявлять осторожность при торговых операциях. В случае продолжения коррекции на первый план выйдет отметка 5700, которая может стать важным уровнем поддержки", - предупреждает стратег инвесткомпании.

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