"Финам" подтверждает рейтинг акций "Полюса" на уровне "держать" после выхода годовой отчетности с сохранением целевой цены 18400 рублей за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 6,0%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Полюс" представил сильные операционные результаты за 2024г, выйдя на рекордные объемы добычи и реализации золота, - пишет эксперт Алексей Калачев. - Финансовые результаты превзошли прогнозы практически по всем показателям. А также, сверх наших ожиданий, компания может заплатить дивиденды за 4К2024. Долгосрочные перспективы "Полюса" привлекательны планами фактически удвоить объемы добычи к 2030 году. Однако в среднесрочном плане компания прогнозирует заметное сокращение объемов добычи золота и рост денежных затрат на унцию. Реализация проектов роста увеличивает CapEx на ближайшие годы, что будет оказывать давление на FCF и может, в свою очередь, сказаться на дивидендах".

Основными факторами долгосрочной привлекательности "Полюса", на взгляд Калачева, являются самые низкие в отрасли показатели затрат на унцию золота и перспективы удвоения объемов добычи к 2030 году по мере вывода на проектную мощность проектов роста.

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