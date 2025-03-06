"Т-Инвестиции" не рекомендуют держать акции Юнипро в портфеле

"Т-Инвестиции" не рекомендуют держать акции "Юнипро" в инвестиционном портфеле, говорится в материале аналитиков брокера.

Согласно плану по капитальным расходам, отмечают эксперты, компания намеревается потратить на инвестиции 327 млрд рублей до 2031 года, то есть средние затраты составят около 47 млрд рублей в год. Это значительно выше уровней прошлых лет. В 2023-2024 годах капзатраты составили около 13-14 млрд рублей.

Значительный рост капитальных расходов приведет к тому, что свободный денежный поток "Юнипро" станет отрицательным. Соответственно, указывают аналитики брокера, накопленная ликвидность 92 млрд рублей будет расходоваться именно на новую инвестпрограмму, а не на дивиденды. Компания и сейчас их не платит из-за того, что находится под временным управлением Росимущества, однако инвесторы надеялись на крупную выплату в случае отмены санкций или окончательной смены иностранных владельцев на российское юрлицо.

Кроме того, аналитики "Т-Инвестиций" ожидают снижения выручки и EBITDA "Юнипро" в 2025 году из-за окончания срока договора о предоставлении мощности по третьему энергоблоку Березовской ГРЭС в октябре прошлого года.

"По мультипликаторам акции "Юнипро" все еще торгуются весьма дорого относительно средних значений по сектору. Результаты компании мы оцениваем негативно, несмотря на рост основных показателей. Не рекомендуем держать акции эмитента в портфеле", - пишут эксперты в обзоре.

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