Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Юнипро

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Юнипро", говорится в материале аналитика Георгия Горбунова.

"Представленные результаты эмитента за 2024 год по МСФО оцениваем как сильные. Полагаем, они могут в положительную сторону повлиять на отношение инвесторов к бумаге, однако возобновление выплаты дивидендов пока не просматривается, поэтому мы по-прежнему сдержанно оцениваем акции "Юнипро", наш рейтинг по которым - "держать", - пишет эксперт.

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