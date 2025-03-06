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06 марта 2025 года 12:51

ПСБ в текущий момент нейтрально оценивает бумаги МТС

Промсвязьбанк (ПСБ) в текущий момент нейтрально оценивает перспективы бумаг "МТС", говорится в материале аналитиков.

"Эмитент на фоне торможения роста стремится снижать долговую нагрузку и закрывать неэффективные направления. Компания остается устойчивой, пытаясь сделать ставку на рекламный сегмент и финтех в противовес стагнирующему телекому, - отмечают эксперты. - Привлекательности МТС добавляют стабильные дивиденды (ориентир - 35 руб. на акцию, доходность - 14%). В 2025 году планируется провести IPO "МТС Ads" и "МТС Юрент", что может поддержать рост компании. Однако в данный момент мы смотрим на бумаги нейтрально".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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