Большого потенциала роста цены акций Полюса нет - ПСБ

Большого потенциала роста цены акций ПАО "Полюс" от текущего уровня нет, прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет 22125 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

Компания сообщила, что в текущем и следующем годах ожидает снижения добычи золота примерно на 15% (до 2,5-2,6 млн унций). На этом фоне, а также из-за роста налогов себестоимость одной унции вырастет до $525-575. При этом капитальные затраты вырастут почти в два раза в связи с активизацией работы на месторождении "Сухой Лог", отмечают эксперты ПСБ.

"Полюс" также уточнил, что планирует завершить дробление акций 1:10 к 3 апреля2025 года, а 10 марта совет директоров примет решение по финальным дивидендам в размере не менее 30% от EBITDA.

"Отчетность эмитента за 2024 год, безусловно, сильная, но прогнозы нас настораживают. EBITDA в 2025 году может перейти к стагнации из-за резкого повышения себестоимости вкупе со снижением добычи и крепким рублем. Наша целевая цена по бумагам на двенадцать месяцев - 22125 руб. Не видим большого потенциала для роста от текущих цен", - пишут аналитики в обзоре банка.

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