Наиболее вероятный сценарий ближайших дней на рынке акций - широкий "боковик" с высокой волатильностью - инвестбанк "Синара"

Наиболее вероятным сценарием ближайших дней на рынке акций является широкий "боковик" с высокой волатильностью на фоне противоречивых международных новостей, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Утреннее разочарование инвесторов от выступления Д. Трампа перед Конгрессом США продлилось недолго, и основную сессию среды индекс Мосбиржи сумел закрыть без потерь при разнонаправленной динамике бумаг, - отмечают аналитики. - Расти выше уровня в 3300 пунктов индексу мешает как отсутствие конкретных геополитических достижений, так и фундаментальные факторы в виде подешевевшей нефти, высоких ставок и окрепшего рубля. Наиболее вероятным сценарием ближайших дней видится широкий боковой тренд с высокой волатильностью в обе стороны на фоне противоречивых международных новостей".

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