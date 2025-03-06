"Боковик" на рынке акций сохраняется - "Алор Брокер"

"Боковик" на рынке акций сохраняется, для выхода из него нужны новые мощные драйверы, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования инвесткомпании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Ситуация на рынке акций принципиально не меняется - сохраняется "боковик", - пишет эксперт в комментарии. - Для выхода из него нужны новые мощные драйверы, с большей вероятностью выход будет вверх. Из негатива стоит отметить провал нефти под отметку $70 за баррель. В пользу нефтяных "медведей" играет намерение ОПЕК+ начать увеличивать добычу с апреля, как это предусмотрено нынешним соглашением, и геополитическое потепление. В четверг утром котировки снизу вверх подошли к отметке $70/барр., но мы не уверены, что распродажи в нефти завершены. Пока от новых покупок акций нефтянки стоит воздержаться".

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