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06 марта 2025 года 10:13
Индекс Мосбиржи первую половину торгов четверга может провести в диапазоне 3170-3230 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи первую половину торгов четверга может провести в диапазоне 3170-3230 пунктов, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи в течение большей части среды попытался удержаться у максимумов предыдущего дня, но ввиду отсутствия дополнительных поддерживающих новостных вводных, на вечерней сессии откатился к отметке 3200 пунктов, последовав за падением нефтяных котировок, - отмечают эксперты. - Охлаждение выглядит вполне логичным - рынок пытается оценить, насколько оправдан заложенный в котировки оптимизм, выведший оценки индекса Мосбиржи по форвардному Р/Е (4,8-4,9х) на уровни января 2022 года". По мнению стратегов банка, индекс Мосбиржи с технической точки зрения остается преимущественно зажатым между линией долгосрочного понижательного тренда, сейчас находящейся у отметки 3270 пунктов, и 20-дневной экспоненциальной средней (район 3170 пунктов). "Его последние движения по-прежнему укладываются в сценарий волатильной проторговки района 3200 пунктов, отражая текущую устойчивость геополитических ожиданий и среднесрочные надежды инвесторов на дальнейшее повышение рыночных оценок", - пишут аналитики. Сдерживающим фактором выступает и низкая рублевая стоимость нефти. Эксперты ПСБ ожидают, что индекс Мосбиржи первую половину дня может провести в диапазоне 3170-3230 пунктов, завершение торговой сессии могут определить новости с внеочередного саммита ЕС. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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