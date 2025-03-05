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05 марта 2025 года 19:07
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 354 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "МТС" представила свои финансовые результаты за 4К2024, которые оказались близки к нашему прогнозу и консенсусу рынка, но рост OIBDA был несколько выше ожидаемого, - пишет эксперт. - В ходе звонка с инвесторами и аналитиками менеджмент компании подтвердил, что планирует оптимизировать инвестиции в текущем году. Капитальные затраты могут снизиться на 10-15% г/г, что благоприятно отразится на динамике денежного потока". Компания планирует удерживать стабильный уровень долговой нагрузки и будет соблюдать основные принципы своей дивидендной политики, отмечает аналитик. В "МТС" рассчитывают на дальнейший устойчивый рост выручки и OIBDA в 2025 году, хотя не приводят конкретных значений. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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