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05 марта 2025 года 17:31
Чистая прибыль банковского сектора в текущем году может снизиться до 3,1-3,3 трлн руб. - "Финам"
Чистая прибыль банковского сектора в текущем году может снизиться до 3,1-3,3 трлн руб., однако останется на весьма высоком для последних лет уровне, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". "Начало 2025 года ознаменовалось дальнейшим ослаблением кредитования в РФ, - отмечают аналитики. - В январе корпоративный и розничный портфели российских банков продолжили снижение, хотя частично это объясняется сезонным фактором. Делать прогнозы на весь текущий год пока довольно сложно, учитывая большое количество факторов неопределенности: развитие ситуации в экономике, траектория ключевой ставки, санкции, геополитика и так далее. Этот год вряд ли окажется для сектора таким же удачным, как прошлый". Учитывая также возможные новые меры ЦБ по сдерживанию корпоративного и ипотечного кредитования, повышение антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала, эксперты "Финама" ожидают существенного замедления прироста кредитных портфелей отечественных банков: корпоративного - до 8-10%, розничного - до 1-3%. "В то же время надо отметить, что активы банков заметно выросли за последний год, и это позволит им продолжать генерировать значительные доходы по основным направлениям деятельности, хотя их динамика и продолжит ухудшаться, в частности, из-за вероятного дальнейшего сокращения показателя чистой процентной маржи в район 4-4,1% с 4,4% в 2024 году, - прогнозируют аналитики. - При этом давление на прибыльность будут оказывать увеличение расходов на кредитный риск на фоне повышения закредитованности заемщиков, продолжающийся достаточно быстрый рост операционных расходов, повышение ставки налога на прибыль корпораций до 25% с 20%. Как результат, чистая прибыль сектора в этом году, по нашей оценке, может снизиться до 3,1-3,3 трлн руб., однако останется на весьма высоком для последних лет уровне". По мнению стратегов инвесткомпании, условия для начала смягчения монетарной политики в РФ сложатся где-то в середине 2025 года, и к концу года ключевая ставка ЦБ будет понижена на 1-2 п.п. Это должно будет положительно отразиться на ситуации с кредитованием, а также несколько снизить давление на чистую процентную маржу банков. Кроме того, потенциальное снятие санкций с российских банков и переподключение их к SWIFT по результатам переговоров по урегулированию украинского конфликта могло бы также стать благоприятным фактором для сектора, полагают аналитики. На их взгляд, это облегчит международные расчеты, от чего выиграет экономика в целом, а банки смогут получать дополнительные доходы от обслуживания трансграничных операций. "Что же касается рисков, бизнес банков сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры, - пишут далее эксперты "Финама". - При ее более существенном, чем предполагается, ухудшении, например, из-за усиления санкционного давления на РФ или дальнейшей эскалации геополитической напряженности в случае провала переговоров по Украине, сектор может столкнуться с быстрым ухудшением качества кредитного портфеля и снижением основных финансовых показателей. Нашими фаворитами в секторе остаются акции "Сбера" и "Московской биржи". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАНКИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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