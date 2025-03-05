"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Яндекса до 5136,19 руб., рекомендация - "держать"

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций МКПАО "Яндекс" с 4858,87 рубля до 5136,19 рубля за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Александра Осина.

"Драйвер роста финансовых показателей компании, полагаем, не изменился. Это относительно высокие темпы повышения реальных доходов населения на фоне запаздывающего, как представляется, ускорения инфляции в 2024 году, сформированного, с одной стороны, на фоне роста внутренних кредитных рисков, усиления санкционного давления и, с другой стороны, с учетом внешней сравнительно благоприятной макроэкономической, финансовой конъюнктуры, в том числе ситуации на товарных рынках", - пишет эксперт.

Осин также отмечает, что с учетом по-прежнему высоких рисков, связанных с динамикой изменения и оценок рынком внутренних кредитных и налоговых условий и на фоне наметившегося усиления внешних проинфляционных факторов, что неблагоприятно для технологического сектора, инвесткомпания ожидает существенное сокращение чистой рентабельности эмитента в 2025 году. "Наш прогноз чистой прибыли "Яндекса" по итогам текущего года составляет на данный момент 83,1 млрд руб." - указывает он.

Менеджмент компании в 2025 году, согласно информации с пресс-конференции по итогам 2024 года, прогнозирует рост выручки более 30% и увеличение скорректированной EBITDA до не менее 250 млрд руб. "По итогам 2025 года ожидаем (с учетом обозначенных выше факторов) увеличения выручки эмитента на 31% год к году и роста EBITDA "Яндекса" до 240 млрд руб." - пишет Осин.

Менеджмент МКПАО "Яндекс" планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам за 2024 год в размере 80 руб. на акцию, сообщила интернет-компания. "Эта информация отражена в наших оценках справедливой стоимости акций эмитента, - отмечает аналитик АКБФ. - Закладываем в оценки выплату по итогам 2025 года дивидендов в размере 60 руб. на акцию, рыночный прогноз существенно выше, порядка 100-180 руб. на акцию против 80-160 в начале 4К24".

"Принимая во внимание представленные оценки, в связи с наметившимся улучшением геополитической информации и, с другой стороны, ростом инфляционных и кредитных рисков при сохранении неизменной инвестпрограммы в условиях роста кредитных рисков и в отсутствие информации о значимых новых прибыльных бизнес идеях менеджмента, мы восстановили дисконт-поправку на риски вложений в бумаги эмитента на уровне 30% против 25% согласно предыдущей оценке", - пишет Осин в обзоре.

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