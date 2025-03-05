"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 266 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент отчитался за четвертый квартал 2024 года. Выручка выросла благодаря рекламному бизнесу, финтеху, направлению продаж оборудования и аксессуаров, отмечают эксперты. Соотношение чистого долга и OIBDA удерживается на уровне 1,9х без учета лизинговых обязательств и 2,4x с ними. Для "МТС" стабильный уровень долговой нагрузки, а не ее рост - хороший результат, обращают внимание аналитики брокера.

Менеджмент компании не исключает вывода на IPO наиболее зрелых и развитых направлений бизнеса (например, AdTech и "МТС Юрент"). Размещения могут пройти уже в текущем году, если на рынке будут благоприятные условия, отмечается в обзоре "Т-Инвестиций". Для головной компании выход на рынок дочерних структур - неплохая возможность получить дополнительное финансирование.

"Согласно действующей дивидендной политике, целевой размер дивидендов "МТС" составляет не менее 35 рублей на одну акцию по итогам каждого года. По нашим оценкам, пока что компания будет придерживаться этого ориентира. Однако возможно последующее увеличение выплат по итогам 2027 года", - пишут эксперты в материале.

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