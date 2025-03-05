"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 84 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 84 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 70 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент представил сильные результаты за 2024 год, компания получила чистую прибыль впервые с 2019 года, а общая выручка выросла на 40% год к году, отмечают аналитики. Помимо этого, обращают внимание эксперты, российская делегация на последних переговорах с США предложила подумать о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Сильные показатели и потенциальное возобновление полетов выступают драйверами роста в среднесрочной перспективе.

"С технической точки зрения цена акции находится в среднесрочном восходящем канале, торгуясь выше 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 84 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 70 руб. риск на портфель составит 0,49%", - указывают в "Финаме".

Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

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