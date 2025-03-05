"Финам" понизил рейтинг акций Whoosh до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Whoosh с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне 190 рублей за бумагу, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции Whoosh за прошедший месяц подпрыгнули почти на 16%, значительно превысив нашу целевую цену, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - Бумаги росли в отсутствие значимых новостей, вероятно, инвесторы ждут скорого начала сезона проката электросамокатов. Отметим, что с IPO (в конце 2022 года) акции Whoosh традиционно росли в марте - апреле в преддверии возвращения самокатов на улицы. В прошлом году сезон в Москве начался в конце марта, сейчас инвесторы ждут, что Whoosh вернет самокаты еще раньше благодаря теплой погоде".

По мнению эксперта, с технической точки зрения бумаги оператора кикшеринга выглядят умеренно перегретыми, возможная коррекция может опустить котировки к отметкам 215 руб. и 200 руб.

Whoosh предоставляет услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов в России, Белоруссии и других странах.

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