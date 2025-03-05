Формируются благоприятные условия для возврата курса рубля к более высоким уровням - "Финам"

Формируются благоприятные условия для возврата курса рубля к более высоким уровням в краткосрочной перспективе, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Максима Пухова.

"В конце минувшей недели начала реализовываться осторожная коррекция курса рубля, который за февраль заметно окреп и вернулся к уровням середины 2024 года, - отмечает эксперт. - В прошедшие выходные ожидания скорого нахождения геополитического компромисса несколько уменьшились, что усилит вероятность коррекции котировок к более слабым уровням курса рубля. Кроме того, на текущей неделе ослабнет поддержка рубля и со стороны экспортеров, которые на прошлой неделе завершили уплату налогов и могут снизить активность продаж валюты на рынке. В среду станет известно об уровне операций Минфина и Банка России на валютном рынке в предстоящий месяц, хотя существенного изменения чистых продаж валюты вряд ли стоит ждать".

Таким образом, в краткосрочной перспективе, на взгляд аналитика, складываются благоприятные условия для возврата котировок рубля к более высоким уровням. Курсовая волатильность, по мнению пухова, может быть повышенной и останется высокозависимой от новостного фона.

"С точки зрения технического анализа формируется разворотная формация, которая может стать началом растущего тренда, - указывает стратег. - До окончания текущей недели котировки пары "юань - рубль" могут достигнуть уровня 12,50 руб./юань: если этот сценарий реализуется, он станет началом нового среднесрочного растущего тренда".

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