HeadHunter остается привлекательной "историей роста" - ПСБ

Акции МКПАО "Хэдхантер" остаются привлекательной "историей роста", прогнозная стоимость на горизонте года - 5138 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Эмитент остается бенефициаром дефицита кадров в стране. В то же время компания сохраняет курс на расширение бизнеса и развитие экосистемы цифровых HR-решений. Также успешности способствуют и льготные условия для hi-tech сегмента. В итоге HeadHunter остается привлекательной "историей роста", несмотря на его торможение. Таргет на двенадцать месяцев подтверждаем - 5138 рублей за штуку", - пишут эксперты в комментарии.

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