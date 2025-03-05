.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций HeadHunter
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
05 марта 2025 года 10:50

Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций HeadHunter

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКПАО "Хэдхантер" на фоне нейтральной финотчетности компании за 4К24, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

HeadHunter представил отчетность за 4К24 по МСФО. Выручка от продаж выросла на 23% г/г до 10,4 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 11% г/г до 5,5 млрд руб. Рентабельность по этому показателю снизилась на 5,5 п. п. в годовом сопоставлении до 53,1%. Скорректированная чистая прибыль составила 6,6 млрд руб. (+97% г/г), а чистая денежная позиция на конец отчетного квартала - 4 млрд руб.

"Результаты HeadHunter недотянули до наших прогнозов, но в целом совпали с консенсус-оценками по увеличению выручки и скорректированной EBITDA, - отмечает эксперт. - Отчетность отражает снижение темпов роста выручки в сравнении с предыдущим кварталом из-за замедления деловой активности на российском рынке в силу высоких процентных ставок, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Из общей выручки в 4К24 в России на ключевых клиентов пришлось 3,9 млрд руб., на малые и средние компании - 4,8 млрд руб. Мы оцениваем результаты как нейтральные и сохраняем позитивную оценку бумаги".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
05 марта 2025 года 16:57
Цены акций Tesla и CrowdStrike могут продолжить снижение - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Tesla и CrowdStrike могут продолжить снижение в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Акции Tesla упали во вторник в цене на 4,4% из-за данных о продажах в КНР, где в феврале компания реализовала всего 30688 электромобилей (минус 49,2% г/г). Это самый...    читать дальше
.
05 марта 2025 года 16:29
"Финам" присвоил рейтинг держать акциям The Energy Select Sector SPDR Fund с прогнозной ценой $99,6
"Финам" присвоил рейтинг держать акциям The Energy Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью $99,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 13,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Бумаги фонда в последний год торгуются в боковике...    читать дальше
.
05 марта 2025 года 16:06
Акции HeadHunter привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Хэдхантер" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы позитивно оцениваем финансовые результаты эмитента за 2024 год, однако снижение количества платящих малых и средних клиентов в четвертом квартале указывает на охлаждение рынка...    читать дальше
.
05 марта 2025 года 15:41
S&P; 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 5700-5865п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 5700-5865 пунктов, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при повышенной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова. "Впервые с октября 2023 года S&P 500 вплотную приблизился к...    читать дальше
.
05 марта 2025 года 15:14
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Яндекса до 5136,19 руб., рекомендация - "держать"
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций МКПАО "Яндекс" с 4858,87 рубля до 5136,19 рубля за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Александра Осина. "Драйвер роста финансовых показателей компании, полагаем, не изменился. Это относительно высокие...    читать дальше
.
05 марта 2025 года 14:52
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг МТС
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 266 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера. Эмитент отчитался за четвертый квартал 2024 года. Выручка выросла благодаря рекламному бизнесу, финтеху, направлению продаж оборудования...    читать дальше
.
05 марта 2025 года 14:25
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 84 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 84 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 70 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент представил сильные результаты...    читать дальше
.
05 марта 2025 года 14:01
Ожидаемое подорожание золота до $3100/унц. к концу 2025г должно оказать сильную поддержку акциям Полюса - Альфа-банк
Ожидаемое подорожание золота до $3100 за тройскую унцию к концу 2025 годп должно оказать сильную поддержку акциям "Полюса" в текущем году, полагают эксперты Альфа-банка Борис Красноженов и Елизавета Дегтярева. "Полюс" продемонстрировал в целом хорошие результаты за 2П24 и 2024 год, мы позитивно...    читать дальше
.
05 марта 2025 года 13:28
"Финам" понизил рейтинг акций Whoosh до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Whoosh с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне 190 рублей за бумагу, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции Whoosh за прошедший месяц подпрыгнули почти на 16%, значительно превысив нашу целевую цену, - отмечает аналитик Игнат Иванов. -...    читать дальше
.
05 марта 2025 года 12:58
"Цифра брокер" подтверждает рейтинг акций HeadHunter на уровне "покупать"
"Цифра брокер" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне "покупать" с целевой ценой 5247 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания отчиталась по МСФО за IV квартал и весь 2024 год с рекордной прибылью и выручкой. В этом году можно ожидать замедления выручки на...    читать дальше
.
Страница 1 из 14
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.