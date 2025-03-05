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05 марта 2025 года 10:31
Вероятный торговый диапазон для котировок нефти Brent на ближайшую перспективу - $69-72/барр. - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для котировок нефти Brent на ближайшую перспективу составляет $69-72 за баррель, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Эксперт обращает внимание на падение котировок нефти Brent в ходе торгов 4 марта на 1,83%, до $70,31 за баррель, впервые с октября прошлого года, и объясняет коррекцию заявлением участников соглашения ОПЕК+ о намерении начать увеличение добычи с 1 апреля после двухлетнего сокращения. "В первоначальные планы закладывалось постепенное наращивание производства с 138 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с конечной целью 2,2 млн баррелей в сутки, - напоминает Мильчакова. - Участники сделки оговариваются, что готовы скорректировать или даже отменить свое решение, если того потребует сложившаяся на рынке ситуация, но снижения цен это не остановило. Международные эксперты прогнозируют профицит нефти в этом году". По мнению аналитика, в случае начала мирных переговоров между Россией и Украиной цены на углеводородное сырье окажутся под дополнительным давлением. Если в результате санкции против российских нефтяных компаний будут сняты или ослаблены, а ОПЕК+ начнет наращивать добычу, нефтяные котировки, по расчетам стратега, уйдут в область $65-67 за баррель Brent. "Однако путь к восстановлению экономических отношений США и России быстрым не будет, поэтому на ближайшую перспективу прогнозируем колебания котировок эталонного североморского сорта нефти в коридоре в $69-72 за баррель", - прогнозирует Мильчакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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