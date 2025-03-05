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05 марта 2025 года 10:13
Курс рубля пока продолжит консолидацию в диапазоне 12-12,5 руб. за юань - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль до конца текущей недели продолжит консолидацию в середине диапазона 12-12,5 руб. за юань, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Текущая курсовая коррекция снова оказалась не выраженной, что указывает на сохранение довольно крепких позиций рубля. Новостной фон в краткосрочной перспективе, вероятно, продолжит оставаться позитивным, и это может не позволить котировкам рубля уйти заметно выше, несмотря на сезонное охлаждение активности продаж валюты со стороны экспортеров в начале месяца, - пишет эксперт в обзоре. - Более того, с учетом крепких позиций рубля экспортеры могут временно изменить тактику и начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта в середине месяца. При благоприятном новостном фоне это может привести к новой волне укрепления рубля с риском ухода в район 11-11,5 руб. за юань". Минфин и Банк России в среду объявят об объеме операций с валютой в предстоящий месяц. Существенного изменения чистых продаж валюты со стороны ЦБ аналитик ПСБ не ждет. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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