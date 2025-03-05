Курс рубля пока продолжит консолидацию в диапазоне 12-12,5 руб. за юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль до конца текущей недели продолжит консолидацию в середине диапазона 12-12,5 руб. за юань, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Текущая курсовая коррекция снова оказалась не выраженной, что указывает на сохранение довольно крепких позиций рубля. Новостной фон в краткосрочной перспективе, вероятно, продолжит оставаться позитивным, и это может не позволить котировкам рубля уйти заметно выше, несмотря на сезонное охлаждение активности продаж валюты со стороны экспортеров в начале месяца, - пишет эксперт в обзоре. - Более того, с учетом крепких позиций рубля экспортеры могут временно изменить тактику и начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта в середине месяца. При благоприятном новостном фоне это может привести к новой волне укрепления рубля с риском ухода в район 11-11,5 руб. за юань".

Минфин и Банк России в среду объявят об объеме операций с валютой в предстоящий месяц. Существенного изменения чистых продаж валюты со стороны ЦБ аналитик ПСБ не ждет.

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