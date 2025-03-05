Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для закрепления выше 3340п - "Алор Брокер"

Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для закрепления выше уровня в 3340 пунктов, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Пока весь позитив на рынке вновь носит вербальный характер, никакой конкретики нет. Это значит, что в любой момент на рынке может пройти фиксация спекулятивной прибыли, первые признаки которой мы видим в среду утром, - пишет эксперт. - На дневном графике индекса Мосбиржи прорисовывается зона сопротивления 3250 пунктов, от которой и намечается нынешний разворот. Но более сильная преграда лежит в районе 3350 пунктов. Для ее пробоя вряд ли хватит только позитивных заявлений и слухов, нужны будут какие-то конкретные шаги".

Акции компаний нефтяного сектора, по мнению Антонова, в ближайшее время могут торговаться "хуже рынка". "Среднесрочно же в этом секторе мы отдаем предпочтение "Роснефти" и "ЛУКОЙЛу", - отмечает он.

Бумаги "ВК" и "префы" "Мечела" эксперт по-прежнему рекомендует рассматривать только для спекулятивной торговли. Фундаментальный потенциал роста их котировок, по его оценкам, отсутствует.

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