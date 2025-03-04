Дивдоходность акций Аэрофлота за 2024г может составить 7,1-8% - Freedom Finance Global

Дивидендная доходность акций "Аэрофлота" за 2024 год может составить 7,1-8%, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В ходе торгов 4 марта акции "Аэрофлота" на растущем рынке прибавляют 2,3% - инвесторы позитивно реагируют на публикацию результатов авиаперевозчика по МСФО за четвертый квартал и полный 2024 год, отмечает эксперт.

Выручка компании выросла в 4К24 и 2024г на 29% и 40% г/г - до 220,2 млрд и 856,8 млрд руб. соответственно, что превысило ожидания аналитиков. Скорректированная EBITDA по итогам всего 2024-го поднялась на 18,4%, до 237,6 млрд руб., а за последние три месяца упала на 12% г/г, до 53,3 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за год после убытка в 2023-м составила 64,24 млрд руб., а за квартал - 10,3 млрд руб. (+4,8% г/г).

"Успешные финансовые показатели были обеспечены за счет сильных операционных результатов, - считает Мильчакова. - Пассажиропоток "Аэрофлота" за квартал и год увеличился на 11% и 16,8% г/г - до 55,29 тыс. и 12,78 тыс. соответственно. Дальнейшие финансовые результаты компании, по нашему мнению, обусловит возможность повышать цены на авиабилеты, что будет зависеть как от решений правительства, так и от темпов инфляции".

На котировки "Аэрофлота", по мнению аналитика, влияют ожидания в отношении дивидендов за 2024 год. В соответствии с обновленной политикой компания будет направлять на выплаты акционерам 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. С учетом этого стратег инвесткомпании прогнозирует размер дивиденда за 2024 год в диапазоне 5,5-6 руб. на акцию с доходностью 7,1-8%.

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